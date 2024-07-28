Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir şahsın cep telefonunu çaldıkları iddia edilen ve karşılığında para talep eden 5 genç, olay yerine gelen sivil polis ekiplerine de neşter ve av baltasıyla direnince, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde yüzen bir kişinin cep telefonunu çalan 5 genç, telefonun sahibi durumu fark edince tartışma başladı. Gençler, telefonu geri vermek için sahibinden 4 bin TL para talep etti. Şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sivil polislere mukavemet

İhbar üzerine olay yerine gelen sivil polis ekiplerine gençler neşter ve av baltasıyla mukavemet gösterdi. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Gençler, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Cep telefonu arandı

Polis otosuna bindirilen gençler karakola götürülürken, üzerlerinde çalındığı iddia edilen cep telefonu bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri ve vatandaşlar, telefonun kayaların arasında olabileceği ihtimaliyle sahilde arama yaptı. Olay sırasında sahilde yüzen ve yaşananlara tanık olan bir genç, "Telefonu çalmışlar, adam gelip telefonu geri almaya çalışınca neşterle kendini kesmeye başladı. Adamın cebindeki parayı da almak istediler. Polisler geldi, onlara da saldırdılar" dedi.