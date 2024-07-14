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Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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