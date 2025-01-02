Antalya’da sabahın erken saatlerinde halde toplanan işçiler, soğuk havada ısınmak için bir teneke içerisinde ateş yaktı. Ancak, ateşin bir anda patlamasıyla işçiler büyük bir şok yaşadı. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma olmazken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlamaya, teneke içinde bulunan yanıcı bir maddenin neden olduğu tahmin ediliyor. İşçiler, olayın ardından korku dolu anlar yaşarken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.

Kova bomba gibi patladı

Olay, Alanya sebze ve meyve toptancı halinde sabahın erken saatlerinde yaşandı. İşçiler, soğuk havadan korunmak için kova içinde odun yaktı. Ancak, kovadaki ateş ve soğuk betondan kaynaklanan ısınma farkı, bir anda patlamaya neden oldu.

Patlama sırasında kovanın çevresinde oturan üç işçi, büyük bir gürültüyle yerlerinden fırlayarak hızla uzaklaştı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. İşçiler, yaşadıkları şok anlarını anlatırken, "Bir anda büyük bir ses duyduk, kaçmaktan başka çaremiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Yerdeki betonun ısınmasından kaynaklı

Sebze ve meyve halinde komşu dükkandan yüksek bir patlama sesi geldiğini aktaran görgü şahidi Orhan Metin, "Bu halde daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde olan bir şey, sabah ısınmak için işçiler ateş yakmışlar. Yerdeki betonun ısınmasından kaynaklı meydana geldi. Kimse yaralanmadı, hasar da yaşanmadı. Biz de sesi duyarak haberdar olduk" dedi.