Antalya'da Ters Yöne Giren Araç Kazaya Sebep Oldu 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ise dehşeti gözler önüne serdi.

Kazanın korkunç detayları

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşti. Anamur istikametinden Alanya yönüne seyreden İsmail Y.'nin kullandığı 07 APP 322 plakalı otomobil, Gazipaşa Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonundan yola çıkan Aziz Nural’ın kullandığı 35 NZ 085 plakalı Suzuki marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Nural’ın aracı 30 metre sürüklendi ve hurdaya döndü. Kazanın ardından Aziz Nural, araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Y. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Savaş alanına dönüşen kaza yeri

Kazanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Araçlardan kopan parçalar ve çarpılan çöp konteynerleri etrafa savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak, sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağladı.