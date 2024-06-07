Bunlar da ilginizi çekebilir

Fırtınanın etkisinin azalmasının ardından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiği normal seyrine döndü. Havalimanı yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm önlemleri alarak uçuş güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

Fırtınanın etkisiyle Antalya Havalimanı'na inemeyen uçaklar, çevredeki havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı. Bu yönlendirme, uçakların yakıt seviyelerinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle gerçekleştirildi. Uçaklar, alternatif havalimanlarına güvenli bir şekilde iniş yaparak yolcuların güvenliğini sağladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Havalimanı 'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güvenli iniş yapabilmek için uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bu durum, uçuş güvenliğini tehlikeye atmamak adına yaklaşık 20 dakika boyunca havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasına yol açtı. Yakıt kritiğine giren uçaklar, çevre havalimanlarına yönlendirilerek güvenli bir şekilde iniş yapmaları sağlandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.