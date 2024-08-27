Antalya’nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’nde, bir hafta içinde farklı şekillerde ölü bulunan iki sokak köpeği, mahallede yaşayanlar ve hayvanseverler arasında endişeye yol açtı. İlk olarak bir hafta önce patileri kesilmiş halde bulunan köpeğin ardından, birkaç gün sonra ayakları bağlanmış ve çürümüş bir başka köpek bulundu. Olayın ardından hayvanseverler, yetkililere başvurarak olayların aydınlatılmasını talep etti.

İlk olayda köpeğin patileri kesilmişti

Göksu Mahallesi’nde yaşanan ilk olayda, mahalle sakinleri tarafından beslenen bir sokak köpeği, çalılık alanda patileri kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Vahşetin ardından mahallede yaşayan hayvanseverler, bu durumun aydınlatılması için yerel polise başvuruda bulundu. Ancak, olayın şoku henüz atlatılamamışken, ikinci bir köpeğin daha ölü bulunması mahalleliyi ve hayvanseverleri derinden etkiledi.

İkinci olay: Köpek ayakları bağlı ve çürümüş halde bulundu

Son olarak, mahalle sakinleri siyah renkli bir sokak köpeğini ayakları bağlı ve çürümüş bir şekilde buldu. Köpeğin mahalleli tarafından beslenen uysal bir hayvan olduğu belirtildi. İkinci olayın ardından, mahalledeki hayvanseverler bir araya gelerek polise ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği HAYDİ birimine başvurdu. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu ve durumu yakından takip etti.

Göksu Mahallesi’ndeki iki benzer olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Olayın yaşandığı alana giden hayvanseverler, basın açıklaması yaparak yetkililerden bu vahşetin aydınlatılmasını istedi. Grup adına konuşan Özlem Gezirci, “Son zamanlarda artan bu tür olaylar bizi korkutuyor. İhbarlarda bulunmamıza rağmen sonuç alamıyoruz. Derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı, köpeklerin ölüm nedenleri araştırılmalı ve fail ya da failler bulunmalı,” şeklinde açıklama yaptı.

Olayların ciddiyetini vurgulayan hayvanseverler, Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne giderek yaşanan vahşetle ilgili dilekçe verdi. Hayvanseverler, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi, nekropsi yapılarak köpeklerin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi ve tanık beyanlarının alınarak adli işlemlerin başlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Grup, yaşanan bu olayların takipçisi olacaklarını ve Antalya’da sokak hayvanlarına karşı artan şiddetin son bulması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.