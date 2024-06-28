Antalya'da orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde, ormanlarda ve çevresinde ateş yakmak yasaklanmış olmasına rağmen, bazı duyarsız kişilerin bu yasağa uymadığı ve çevreye ciddi tehlike oluşturduğu görülüyor.

Yangın riski ve alınan tedbirler

Türkiye'nin 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanına sahip olan kenti Antalya'da, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın riski artıyor. Antalya'nın yüzölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşuyor ve yangınların yüzde 90'ı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Bu nedenle, Antalya Valiliği 7 Haziran'da 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' konulu bir genelge yayımlayarak, ormanlarda ve çevresindeki 4 kilometrelik alanda yanıcı madde kullanımını yasakladı.

Yasaklara rağmen ateş yakanlar

Ancak, yasağa rağmen ormanlarda ve yakınındaki bölgelerde piknik yapıp mangal yakanların bıraktığı atıklar yangın tehdidi oluşturuyor. Özellikle Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda piknikçilerin yaktığı ateşin közleri, çevreye attıkları cam ve plastik şişeler ile kömür torbaları yangın riskini artırıyor.

Duyarsız davranışlar ve çevre kirliliği

Piknikçiler, taşlarla mangal alanı oluşturarak ateş yakıyor ve ardından atıklarını bırakıyor. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgelerde plastik atıklar, cam şişeler ve poşetler çevreye bırakılıyor. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve cam kırıklarının çam pürüsüne yayıldığı gözlemleniyor.

Genelgedeki tedbirler

Valilik genelgesinde, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla şu tedbirler yer alıyor:

"Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 7 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmayacaktır."