Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 20045 Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında başlayan otluk alan yangını, hızla yayılarak seralara zarar verdi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca, takviye ekipler gönderildi.

Yangının detayları

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde 20045 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda başladı. Otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir alana yayıldı ve seralara sıçradı.

"Zararları çok fazla"

Yangın, arazi üzerinde bulunan 5 seranın naylon brandalarının yanmasına ve maddi hasara yol açtı. Yangını gören ve hemen olay yerine gelen Recep Yüksel, "Bu mahallede oturuyorum. Yangını görünce hemen buraya geldik ve yardımcı olmaya çalıştık. Gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Bazı seralar yandı ve zararları çok fazla" dedi.

Kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmekte zorlandı. İlk ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca, takviye ekipler çağrıldı. Yangını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da hortumlarla destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.