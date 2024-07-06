Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne inişin sağlandığı asansörde trajik bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen olayda, asansörden sahile inmek için bekleyenler bir kişinin düştüğünü fark ederek hemen yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın ölümüyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı.Olay yerinde yapılan incelemelerde, asansöre binme ve bekleme alanında güvenlik önlemlerinin bulunduğu, ancak düşen kişinin bu noktada korkulukların bulunduğu 1,5 metrelik bölgeden aşağıya düştüğü belirlendi. Polis ekipleri, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.