ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

Konya'dan Manavgat'a arkadaşıyla tatile gelen Ramazan Pekdurmaz (30), Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisinde, Manavgat Irmağı'na girdi. Irmakta bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Pekdurmaz, arkadaşı ve çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Pekdurmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evli ve 3 çocuk babası Pekdurmaz'ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.