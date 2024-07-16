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Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla yüzmek için Ulukapı Sülek Mahallesi Piriz mevkisindeki Manavgat Irmağı'na giren Sakıp Kaya (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

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