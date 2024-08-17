Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkisinde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Saat 23.00 civarında kırsal bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek ormanlık alanları tehdit etmeye başladı.

Ekipler seferber oldu

Yangına hızla müdahale eden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 ilk müdahale aracıyla yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf etti. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangınla mücadelede aktif rol aldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alındı.