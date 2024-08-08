İkamet izni sahibi yabancılar

Vali Şahin, ikamet izni olan 128 bin 103 yabancının dağılımını şu şekilde açıkladı:

Rusya Federasyonu: 32 bin 450

32 bin 450 Kazakistan: 20 bin 73

20 bin 73 Ukrayna: 15 bin 272

15 bin 272 Kırgızistan: 10 bin 754

10 bin 754 Almanya: 6 bin 542

6 bin 542 Diğer Uyruklar: 43 bin 12

Bunun yanı sıra, 5 bin 676 yabancı geçici koruma altında, 946 yabancı ise uluslararası koruma kapsamında Antalya'da ikamet etmektedir.

Düzensiz göçle mücadele

2024 yılı içinde toplamda 1,210 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Vali Şahin, bunlardan 735'inin sınır dışı edildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Son bir ayda ise 155 düzensiz göçmen yakalanmış ve 73'ü sınır dışı edilmiştir.

Mobil göç noktası uygulamaları

1 Aralık 2023 tarihinde başlatılan Mobil Göç Noktası Aracı uygulaması, Serik, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde aktif olarak hizmet vermektedir. Bu araçlar sayesinde il genelinde 7 bin 147 yabancı sorgulanmış ve düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 670 yabancı, Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 2024 yılı içerisinde toplamda 134 bin 759 yabancı sorgulama yapılmıştır.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele

2024 yılı boyunca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 31 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 67 organizatör yakalanmış, 21'i tutuklanmış, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda kullanılan 35 araca da el konulmuştur.

Toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan katıldı.