Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan, surlar dışındaki ilk yerleşim yeri olan ve 500 yıllık geçmişe sahip Balbey Mahallesi, tarihi bir yangın felaketiyle sarsıldı. 150 yıllık geçmişi bulunan 2 katlı tescilli bina, çıkan yangında tamamen küle döndü. Yangın, Balbey Mahallesi 426 Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi binadan dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri, alevlerin hızla büyüdüğünü görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İtfaiyenin müdahalesi zor oldu

Olay yerine hızla çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ve polis sevk edildi. Ancak sokakların dar olması ve yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ahşap yapıya sahip tarihi bina, alevler içinde kalarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının bitişik binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, bitişikteki bir evin panjurlarının sıcaktan eridiği görüldü.

"Her an böyle bir felaket yaşanabilirdi"

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yangının çıktığı binayla ilgili daha önce endişelerini dile getirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıla kadar burada yaşayanlar vardı. Sonrasında satıldı, ancak sahipleriyle iletişim kuramadık. İçeri giren çıkanın belli olmadığını yetkililere bildirdik. ‘Her an kötü bir şey yaşanabilir’ dedik ve maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Bu bina, mahallemizdeki 43 tescilli yapıdan biriydi ve oldukça güzel bir mimariye sahipti."

Tarihi mahallede büyük kayıp

Yangın sırasında, bitişikteki bir evin balkonunda bulunan bir kuş, sahibi tarafından dumandan etkilenmemesi için kurtarıldı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, Balbey Mahallesi'nin tarihi dokusuna büyük bir darbe vuruldu. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.