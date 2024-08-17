Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Saat 23.00 civarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Orman ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Yangının hızla yayılması üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinin zorlu koşullarına rağmen, yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yangının yayılma riski sürüyor

Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayılma riski bulunuyor. Ekipler, yangını çevre yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.