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Antalyaspor, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacak.

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Ardından antrenman sahasının yanındaki spor salonunda bir süre çalışan futbolcular, idman sahasında koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman öncesi teknik ekip, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ilk antrenman ını yaptı.

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