Bunlar da ilginizi çekebilir

Takımın, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacağı belirtildi.

Otele yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını saat 18.00'de yapacak.

Takım otobüsünden inen kulüp genel müdürü Adem Kart, teknik direktör Alex de Souza ve oyuncuları, MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ile otel yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, MAKÜ Spor Kompleksi'ndeki otele giriş yaptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.