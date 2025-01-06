Antalyaspor ve Kocaelispor, 7 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takım arasında 16 yıl sonra gerçekleşecek ilk resmi karşılaşma olacak. Ancak maç öncesi, Kocaelispor taraftarlarının tribünlerle ilgili yaşadığı hayal kırıklığı gündemi meşgul ediyor.

İki takım taraftarı omuz omuza maçı izlemek istiyor

Antalyaspor, Kocaelispor taraftarları için yalnızca deplasman tribününü açtı. Bu durum, iki takım yöneticilerinin daha önce dile getirdiği kardeşlik ruhuna ters düşüyor. Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez ve Antalyaspor As Başkanı Levent Ördek'in, iki kulüp taraftarlarının omuz omuza maç izleyebileceği yönündeki sözleri, şu an için gerçekleşmiş değil.

Antalyaspor taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki takımın taraftarlarının omuz omuza maç izlemesini sağlamak için yönetim, valilik ve emniyet ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar alınan kararlar, Kocaelispor taraftarlarını tatmin etmedi.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu karşılaşması Antalyaspor - Kocaelispor maçı, 7 Ocak Salı günü saat 21.00'da oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Antalyasporlu yetkililer, taraftarların maçı birlikte izleyebilmesi için engelleri kaldırmak adına valilikle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Kocaeli'den gelen yüzlerce taraftar için şu an için sadece deplasman tribünü açık. Bu durum, iki takım arasında yıllar süren dostluğun ruhuna gölge düşürüyor.

Maçın yapılacağı Corendon Airlines Park’ta gerçekleşecek olan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İki kardeş kulübün sahada sergileyeceği performans kadar, tribünlerde yaşanacaklar da büyük bir ilgiyle takip edilecek.