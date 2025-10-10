Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut’u getirdi. 2.5 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Bulut, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Erol Bulut ile Anlaşma Tamam

Antalyaspor yönetimi, şehre davet ettiği Erol Bulut ile uzun görüşmelerin ardından 50 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı. Bulut, takımı 2 yıllık sözleşme ile çalıştıracak.

Resmi Açıklama Bugün

DHA’nın haberine göre, Antalyaspor gün içinde Erol Bulut’u resmi olarak duyuracak. Yönetim, teknik direktörün imza töreni için hazırlıklarını sürdürüyor.

Erol Bulut’un Kariyeri

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında Yeni Malatyaspor’da başladı. Ardından Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff’te görev yaptı. Bu deneyimlerle Süper Lig’e geri dönmüş olacak.