Kulüp yönetimi, gerçekleştirdiği toplantının ardından teknik direktör Alex ile yolları ayırma kararı aldı. Alınan bilgilere göre, ayrılık kararının ardından resmi açıklamanın bu akşam yapılması bekleniyor.

Yönetim kurulunun, sezon başından bu yana alınan sonuçları ve takımın genel performansını masaya yatırarak bu kararı aldığı öğrenildi. Alex'in ayrılığı sonrası takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından kulüp taraftarlarının tepkileri ve yeni teknik direktör arayışlarının detaylarının netleşmesi bekleniyor. Kulüpten sızan bilgiye göre Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmak istediği vurgulanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ