Antibiyotik tedavisi sırasında içki tüketmek, birçok kişi için merak konusu. Doktorların yaygın olarak reçete ettiği antibiyotiklerin çoğu alkolden etkilenmez. Ancak bazı antibiyotikler alkolle birlikte ciddi yan etkilere neden olabilir. İşte bu konuda dikkat edilmesi gerekenler!..

Antibiyotik kullanırken içki tüketiminin güvenli olup olmadığı sorusu sıkça karşımıza çıkan bir konu. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) internet sitesinde ilaç kullanırken veya kendinizi iyi hissetmediğinizde içki içmekten kaçınılması tavsiye ediliyor. Ancak yaygın antibiyotikleri kullanırken aşırıya kaçmadan alkol almanın genellikle sorun yaratmadığı belirtiliyor.

Buna göre birçok antibiyotik içkiyle birlikte alındığında olumsuz bir etki yaratmaz. Ancak bazı istisnai durumlar var ki bu ilaçlarla birlikte içki tüketmek tehlikeli olabilir. Uzmanlar antibiyotik ile alkol sorunsalında alkolün ilaçla ters etkileşiminden ziyade konuyu içkinin “vücudu yorması” ve “su kaybına neden olması” diye anlatıyorlar.

"Güvenli" görülen antibiyotikler

Bazı yaygın antibiyotik ilaçların alkolle birlikte alındığında olumsuz etkilere neden olmayacağız belirtiliyor. Uzmanlara bu antibiyotikler arasında Amoksisilin, Seftriakson ve Doksisiklin gibi ilaçlar olarak sınıflandırıyor. Bu ilaçları kullanırken makûl miktarda içki tüketmek genellikle güvenli olabilir.

Tehlikeli olabilecek antibiyotikler

Bazı antibiyotikler ise içki içerken alındığında ciddi yan etkilere neden olabiliyo. Bu antibiyotikler arasında Metronidazol ve Tinidazol gibi ilaçlar bulunuyor. Bu ilaçların etkin maddeleri, alkolle etkileşime girerek mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve düşük tansiyon gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

Metronidazol ve Tinidazol

Metronidazol ve Tinidazol içeren antibiyotikleri kullanırken alkol tüketmekten tamamen kaçınmak en doğrusu. Bu ilaçlar, alkolle birlikte alındığında disülfiram benzeri reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar son derece rahatsız edici olabilir ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir.

Linezolid de şarap, bira gibi damıtılmamış, fermente edilmiş alkollü içeceklerden etkilenebilir.

Antibiyotik kullanımında genel öneriler

Doktorunuza danışın: Hangi antibiyotiği kullanıyor olursanız olun, alkol tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemli.

Ilımlı tüketim: Antibiyotik kullanırken alkol tüketiminizi minimumda tutmaya özen gösterin.

İlaç prospektüsünü okuyun: Kullandığınız ilacın prospektüsünde alkolle etkileşimi hakkında bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Antibiyotik tedavisi sırasında alkol tüketmek zaman zaman güvenli olabilir. Ancak Metronidazol ve Tinidazol gibi bazı antibiyotiklerle birlikte içki tüketmek ciddi yan etkilere yol açabilir.