Son dönemde evcil hayvanların ruhsal sağlıklarına yönelik yapılan çalışmalar, kedilerin de stres ve anksiyete gibi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor. Bir kedinin antidepresan tedavisine başladıktan sadece iki gün içinde yaşadığı çarpıcı değişimler, bu tedavinin etkisini ortaya koyuyor.

Tedaviye başlangıç

Kedinin sahipleri, uzun süredir huysuzluk ve isteksizlik gibi belirtiler gösterdiğini fark ettikleri evcil hayvanlarına veteriner tavsiyesiyle antidepresan tedavisi uygulamaya başladı. İlk günlerde, kedinin alışma süreci geçirdiği gözlemlendi.

İki gün içindeki değişim

Tedaviye başlandıktan sadece iki gün sonra, kedinin davranışlarında belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Antidepresan tedavisinin, evcil hayvanların ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği bu örnekle bir kez daha doğrulandı. Kedinin yaşadığı değişim, benzer sorunlar yaşayan diğer evcil hayvanlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.