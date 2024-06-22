Antifaşizm Mücadele Günü, Hırvatistan'da her yıl 22 Haziran'da kutlanan ulusal bir tatil ve anma günüdür. Bu tarih, 1941'de Sisak'ta Alman ve İtalyan işgalci güçlerine karşı Hırvat antifaşist partizanların direnişini başlatan Sisak Halkın Kurtuluş Partizan Birliği'nin kuruluşunu anmak için seçilmiştir.

Neden önemli?

Antifaşizm Mücadele Günü, sadece Hırvatistan'daki faşizme karşı mücadelenin değil, aynı zamanda tüm dünyadaki totaliter rejimlere ve ayrımcılığa karşı mücadelenin de bir sembolüdür. Bu gün, özgürlük, demokrasi ve insan hakları için verilen mücadelenin önemini hatırlatmak ve gelecek nesilleri bu değerleri korumaya teşvik etmek için önemli bir fırsattır.

Nasıl kutlanıyor?

Antifaşizm Mücadele Günü Hırvatistan'da resmi bir tatildir ve bu nedenle birçok kamu binası ve anıt Hırvat bayrağıyla süslenir. Bu gün ayrıca anma törenleri, konferanslar, konserler ve diğer kamusal etkinliklerle de kutlanır. Bu etkinlikler, faşizmin tehlikelerini hatırlatmayı, kurbanları anmayı ve özgürlük ve demokrasi değerlerini savunmayı amaçlar.

Türkiye'de Antifaşizm Mücadele Günü

Türkiye'de resmi bir tatil olmasa da, birçok sol ve antifaşist grup tarafından anılıyor. Bu gruplar, genellikle 22 Haziran'da seminerler, gösteriler ve protestolar düzenleyerek faşizme karşı mücadelenin önemini vurgulamayı hedefliyor.