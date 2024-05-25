Muğla’nın zengin mutfak kültürünü yansıtan "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabının tanıtımı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum'da gerçekleştirildi.

Muğla mutfağı: Tarihten günümüze

Muğla’nın gastronomik mirasını detaylarıyla ele alan "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabı, bölgenin tarihini ve coğrafi özelliklerini yansıtan verilerle oluşturuldu. Kitap, kazı başkanlarının katkıları, arkeolojik bulgular ve tarihsel yemek tarifleriyle zenginleştirildi.

Tanıtım etkinliği Bodrum Kalesi’nde gerçekleşti

Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Bodrum Kalesi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve turizmciler katıldı. Etkinlikte özel yemekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde

Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından ilham alınarak başlatılan "Türk Mutfağı Haftası"nın önemine değindi. Bu hafta boyunca Türk mutfağının dünya genelinde tanıtıldığını ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli faaliyetler yapıldığını belirtti.

Muğla’nın zengin mutfak kültürü

Muğla’nın Ege ve Akdeniz mutfak geleneklerini harmanlayan zengin yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları söyledi: "Bölgenin bereketli toprakları ve denizinin cömertliği, Muğla mutfağını taze ve lezzetli ürünlerle donatmaktadır. Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihiyle de büyüleyici bir şehirdir. Her köşesi ayrı bir zenginlikle doludur. Muğla'nın kalbinde yer alan antik kentler, bizleri geçmişin ihtişamlı günlerine götürür ve bize geçmişin derinliklerinden gelen hikayeler fısıldar. Bu hikayelerden yola çıkarak bugün sizlere 41 yemek tarifi ve antik dönem bilgilerini içeren 260 sayfalık 'Antik Çağlardan Günümüze Muğla Mutfağı' kitabımızı tanıtıyoruz."

Arkeolojik bulgularla zenginleşen bir eser

Muğla’da 28 antik kentte kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbıyık, kitabın bu kazılardan elde edilen arkeolojik veriler ve sözlü tarih anlatımlarıyla oluşturulduğunu ifade etti. Kitap, bölgenin zengin mutfak kültürünü ve tarihini merak edenler için önemli bir kaynak niteliğinde.