Ege mutfağı, doğal ve taze malzemeleri, zeytinyağı ağırlıklı yemekleri ve tarihi dokusuyla bilinir. Bu mutfağın kökeni Antik Çağ’a kadar uzanır ve hala lezzetleriyle sofralarımızı süslemeye devam eder.

1. Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Zeytinyağlı yaprak sarma, asma yaprağına sarılmış pirinç, soğan, çam fıstığı ve kuş üzümlü iç harcı ile yapılan bir Ege klasiğidir.

2. Kabak Çiçeği Dolması

Kabak çiçeklerinin içi pirinçli ve baharatlı harçla doldurularak yapılan bu yemek, özellikle yaz aylarında tercih edilir.

3. Şevketi Bostan

Antik Çağ'dan günümüze gelen şevketi bostan, etli veya zeytinyağlı olarak yapılan, sağlık dolu bir Ege lezzetidir.

4. Çipura (Grida)

Ege denizinden taptaze çıkan çipura, mangalda veya fırında pişirilerek sofralara gelir ve Ege’nin en sevilen balıklarından biridir.

5. Enginar Yemeği

Zeytinyağlı enginar, taze enginar başlarının zeytinyağı, limon ve dereotu ile pişirilmesiyle hazırlanır ve Ege mutfağının vazgeçilmezidir.

6. Ebegümeci Kavurması

Antik çağlardan günümüze gelen ebegümeci bitkisi, zeytinyağı ile kavrularak yapılan hafif ve sağlıklı bir yemektir.

7. Deniz Börülcesi Salatası

Deniz börülcesi, limon ve zeytinyağı ile yapılan bu salata, özellikle balık yemeklerinin yanında tercih edilir.

8. Çökelek Salatası

Çökelek peyniri, domates, biber ve zeytinyağı ile yapılan bu salata, Antik Çağ’dan kalma bir lezzettir.

9. Arapsaçı (Rezene) Yemeği

Rezene bitkisi ile yapılan bu yemek, etli veya zeytinyağlı olarak hazırlanır ve sağlıklı bir alternatiftir.

10. İncir Dolması

Kurutulmuş incirlerin içi ceviz ve baharatlarla doldurularak yapılan bu tatlı, Antik Çağ’dan günümüze kadar ulaşmıştır.

Ege mutfağı, tarih boyunca lezzet ve sağlık dolu yemekleriyle bilinir. Bu 10 yemek, Antik Çağ’dan günümüze kadar gelmiş ve hala sofralarımızda yer almaktadır.