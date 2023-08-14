TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. Perseid en yoğun, 12-13 Ağustos gecesi gözlendi. Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok vatandaş, şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle gözlem yapmak için program hazırladı. Perseid meteor yağmuru, gece saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesindeki UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde de gözlendi.