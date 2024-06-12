Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, İzmir’in Bergama ilçesi Atçılar mahallesinde tespit edilen antik yol, birinci derece arkeolojik sit ilan edildi.

Buna göre bölge koruma altına alındığı için bölgede herhangi bir kazıya izin verilmeyecek.

Antik yol önceki günlerde 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti. Kurul, yol güzergâhında yer alan su kuyularını da kültür varlığı olarak belirlemişti.

Antik yolun öyküsü

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan antik yolun Roma döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de bahsedilen yolun Manisa-Bergama, Bergama-Menemen-Güzelhisar güzergâhı arasında kervan yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor.