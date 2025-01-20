AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 2024-2025 güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu sınav, pek çok öğrenci için önemli bir dönüm noktasıydı ve şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Sınavın üzerinden bir hafta geçtikten sonra, öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Sonuçlar ne zaman açıklanıyor?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Ancak, önceki yıllara baktığımızda AÖF sınav sonuçlarının genellikle sınavdan 2 hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu da demek oluyor ki, 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının en geç Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları nasıl hesaplanıyor?

AÖF sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan başarı puanı, ara sınav ve final sınavının birleşimiyle hesaplanır. Ara sınavın %30’u, final sınavının ise %70’i başarı puanına etki eder. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için ders başarı puanının en az 35 olması gerekmektedir. Bu sistem, öğrencilerin her iki sınavdan da iyi sonuç almasını zorunlu kılmaktadır.