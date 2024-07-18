AÖF öğrencileri ve yeni kayıt yapacak adaylar için önemli bir duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi, sınavsız ikinci üniversite başvuru sürecini Ağustos ayından öne çekerek, 16 Temmuz itibarıyla başlattı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sınavsız ikinci üniversite başvuru sürecini erkene çekti. Normalde Ağustos ayında başlaması planlanan başvurular, 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren online olarak alınmaya başlandı. İkinci üniversiteye kayıt olmak isteyen adaylar, 18 Ekim'e kadar başvuru yapabilecekler.

Sınavsız ikinci üniversite kaydı için adayların Anadolu Üniversitesi AÖF web sitesindeki portalı kullanarak online başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci içerisinde adayların belirli bir başvuru ücretini ödemeleri gerekecek. Bu ücretin ödenmesi kayıt işlemlerinin tamamlanması için zorunlu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ve ilk defa üniversite kaydı yapacak adaylar için süreç farklı işliyor. İlk olarak örgün eğitim programına kayıt yaptırmaları gereken adaylar, kesin kayıtlarını tamamladıktan sonra 18 Ekim'e kadar sınavsız ikinci üniversite programına başvurabilecekler.