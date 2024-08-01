AÖF, Türkiye'nin en büyük açıköğretim fakültelerinden biri olarak, birçok öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sunuyor. Ancak bu yıl, kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, önemli bir fiyat artışı ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl 1.180 TL ile 2.080 TL arasında olan dönemlik kayıt ücretleri, %70'e varan zamlarla güncellendi.

Dönemlik ücretlerde ciddi artış

Geçen yıl 1.180 TL olan bazı bölümlerin dönemlik ücreti, %69'luk artışla 1.995 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, geçen yıl 1.565 TL olan bölümlerin ücretleri %55 zamla 2.430 TL'ye ulaştı. Yabancı dil eğitimli programların dönemlik ücreti ise %63 zamla 3.400 TL'ye çıktı.

Yabancı dil eğitim ücretlerine de zam

Özellikle yabancı dil programlarına ilgi gösteren öğrenciler, yeni zamlarla birlikte 3.400 TL'ye kadar çıkan ücretlerle karşılaşacak. Bu artış, öğrenci bütçelerine ek bir yük getirebilir.

İşte 2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bölüm ödemesi gereken tutarlar: