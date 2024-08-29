Kayıt yenileme tarihleri

AÖF öğrencileri için önemli olan kayıt yenileme tarihleri belirlendi. 2024-2025 akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri şu tarihlerde yapılacak:

Güz dönemi kayıt yenileme: 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma

7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma Bahar dönemi kayıt yenileme: 10 Şubat 2025 Pazartesi - 21 Şubat 2025 Cuma

2024-2025 akademik takvim

İkinci Üniversite Kayıtları: 16 Temmuz 2024 Salı - 18 Ekim 2024 Cuma

16 Temmuz 2024 Salı - 18 Ekim 2024 Cuma ÖSYS Yeni Kayıt: 19 Ağustos 2024 Pazartesi - 23 Ağustos 2024 Cuma

19 Ağustos 2024 Pazartesi - 23 Ağustos 2024 Cuma TR-YÖS Kayıtları: 19 Ağustos 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma

19 Ağustos 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma Yatay Geçiş Kayıtları: 09 Eylül 2024 Pazartesi - 13 Eylül 2024 Cuma

09 Eylül 2024 Pazartesi - 13 Eylül 2024 Cuma Yatay Geçiş Ders Ekleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma

Dönem başlama ve bitiş tarihleri

Güz Dönemi: 7 Ekim 2024 - 19 Ocak 2025

7 Ekim 2024 - 19 Ocak 2025 Bahar Dönemi: 10 Şubat 2025 - 25 Mayıs 2025

10 Şubat 2025 - 25 Mayıs 2025 Yaz Okulu: 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025

Sınav tarihler

Güz Dönemi Ara Sınavı: 7-8 Aralık 2024

7-8 Aralık 2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

18-19 Ocak 2025 Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

24-25 Mayıs 2025 Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025