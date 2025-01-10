Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi, sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınav tarihleri:

AÖF 2024-2025 güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacaktır. Öğrencilerin sınav giriş yerlerini öğrenebilmesi için AÖF'nin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.