25-26 Mayıs'ta yapılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ardından düşük notlu derslerini geçerek dönüştürmek isteyen öğrenciler için Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacağını duyurdu.

Ders seçiminin 5 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabileceği belirtilirken, yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebileceği belirtildi.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, "GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi; öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir. Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir" denildi.

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavının 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacağı öğrenildi.