İskoçya'nın Glasgow bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Anna Jackson, karnındaki ağrıyı başlangıçta regl sancısı olarak yorumladı. Ancak ağrıları artınca apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi.

40 dakikada doğum

Hastaneye gittiğinde doktorlar, Anna'ya hamile olduğunu söyledi. Ancak daha da şaşırtıcı bir gelişme yaşandı: Anna, sadece 40 dakika sonra doğum yaptı. 7 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Anna, sabah 3:53’te Talia Smith adını verdiği kızını kucakladı.

Anna, doğuma kadar hiçbir hamilelik belirtisi yaşamadığını belirtti. "Çok kötü reflü sorunum vardı ve aşırı şişkinlik hissediyordum. Laktoz intoleransım vardı, bu yüzden sürekli süt ürünleri tükettiğimi düşünüyordum, ancak aslında o hareket eden şeymiş" dedi.

Anna ve eşi, ebeveynliğe hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Başlangıçta her şeyin oldukça zorlayıcı olduğunu kabul eden çift, sevdiklerinin desteğiyle bu süreci atlattıklarını ifade etti. Küçük Talia, doğumun ardından üç gün boyunca beslenme tüpüyle beslendi ancak zamanla bu zorluğu aştı ve evine döndü.

Grey's Anatomy hissiyatı

Yaşadığı şoke edici olayla ilgili olarak Jackson, “Omurgamın ortasında yoğun bir baskı hissediyordum. Doktorlar hamile olduğumu söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinde bir bölüm yaşıyor gibiydim” şeklinde konuştu.