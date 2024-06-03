Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 43 yaşındaki Barış Yılmaz, apart dairesinde yalnız yaşarken asansör boşluğunda hayatını kaybetti. Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bulunan apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlendi. Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.