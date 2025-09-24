2025 yılı itibarıyla apartman yaşamını ilgilendiren çevre cezaları yeniden düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, gürültü yapan, çöplerini yanlış atan ve ortak alan kurallarına uymayan apartman sakinlerine ciddi para cezaları kesilecek.

Gürültüye 11 Bin TL’ye varan ceza

Komşuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemek, geç saatlerde tadilat yapmak veya gürültü kirliliğine sebep olmak, kiracı veya ev sahibi fark etmeksizin 11.035 TL para cezası ile sonuçlanacak. İşyerleri veya şantiyelerde bu rakam 111.361 TL’ye, fabrikalarda ise 334.297 TL’ye kadar yükselebilecek.

Çöp ve atık denetimleri artırılıyor

Apartmanlarda çöplerin gelişigüzel bırakılması ve geri dönüşüm kurallarına uymamak sık görülen sorunlar arasında. Yeni düzenlemelerle denetimler sıkılaştırılacak; uygunsuz davranışlar tespit edilen apartman sakinlerine para cezası uygulanacak.

Ortak alanlarda sorumluluk artıyor

Merdiven boşluklarına eşya koymak, yangın merdivenlerini kapatmak veya apartman düzenini bozacak davranışlarda bulunmak Kat Mülkiyeti Kanunu ve yangın yönetmelikleri çerçevesinde cezalandırılacak. Bu düzenlemeler hem güvenlik hem de komşuluk ilişkilerini korumak amacıyla hayata geçiriliyor.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, apartman yaşamında hakların yanı sıra ciddi sorumluluklar olduğunu vurguluyor. Yeni cezalar ile birlikte hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ortak yaşam kurallarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.