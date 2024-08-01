Kazı alanında romantik bir atmosfer

Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar, tarih ve sanatın buluşma noktasında romantik bir atmosfer yaratıyor. Smith, “Çalışmalarımız çok heyecan verici” diyerek, antik kentin güzelliklerine vurgu yaptı.

Bir tanrının portresi: Zeus

Prof. Dr. Smith, Zeus başının, tapınağın batı tarafında otların yangın riskini azaltmak amacıyla temizlenirken bulunduğunu ifade etti. "Bulduğumuz baş, tanrı Zeus'un bir imajı" diyen Smith, eserin hem mimari bir parça hem de ileri düzey bir portre örneği olduğunu belirtti.

Hayat dolu detaylar

Smith, heykelin saç ve sakal kısmındaki boya kalıntılarının hala görüldüğünü, ağzının açık bir şekilde tasvir edildiğini ve dişlerin belirgin bir şekilde sergilendiğini vurguladı. Bu detaylar, Zeus’un yalnızca bir tanrı olarak değil, aynı zamanda yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Roma İmparatorluğu'nun ihtişamı

Sonuç olarak, bu buluntu Aphrodisias'ın tarihi zenginliğini ve Roma İmparatorluğu'nun en iyi heykeltıraşlık örneklerinden birini gözler önüne seriyor. Smith, “Aphrodisias bizi şaşırtmaya devam ediyor ve muhteşem eserler sunmaya devam edecek” diyerek bu eşsiz keşfin önemini bir kez daha vurguladı.