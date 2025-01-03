Ünlü Hollywood oyuncusu Rudy Youngblood, Mel Gibson'ın yönetmenliğini üstlendiği Apocalypto filmindeki rolüyle tanınıyor. Ancak son zamanlarda Yunanistan'da yaşadığı olayla gündemde. 42 yaşındaki oyuncu, alkollü olarak tartıştığı polis memurlarını bıçakla tehdit etti ve gözaltına alındı.

Yunanistan'da olay: Alkollü bıçaklı tehdit ve gözaltı

Ağustos 2024'ün sonlarından itibaren Yunanistan’da bir film çekiminde bulunan Rudy Youngblood, 27 Aralık sabahı rutin bir kontrol sırasında polis tarafından durduruldu. Kimlik göstermekte zorlanan oyuncu, polis memurlarına karşı direniş gösterdi. İddiaya göre, tartışma büyüdükten sonra Youngblood, yanındaki bıçağı çıkararak memurları tehdit etti. Bu olayın ardından ünlü oyuncu, "tehdit etme" ve "silah taşıma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Mahkeme ve hapis cezası: 10 ay ertelenmiş ceza

Youngblood, derhal mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme, ünlü oyuncuya 10 ay hapis cezası verdi. Ancak ceza, 3 yıllık erteleme ile verildi. Mahkeme sürecinin ardından yapılan incelemelerde, oyuncunun Yunanistan'daki vizesinin Kasım ayında sona erdiği ve dolayısıyla ülkede yasa dışı kaldığı tespit edildi. Bu durum, Youngblood'un sınır dışı edilmesine yol açtı.

Sınır dışı edilecek: Rudy Youngblood’a göçmenlik kararı çıktı

Mahkeme, Youngblood'un Yunanistan'dan sınır dışı edilmesine karar verdi. Şu an Galatsi Polis Merkezi’nde tutuklu olan ünlü oyuncunun, önümüzdeki günlerde bu karara itiraz etmesi bekleniyor. Ayrıca, oyuncu kendisini savunarak, kolluk kuvvetlerinin kimliklerini gizlemeleri ve dil engeli nedeniyle başlangıçta polis olduklarını anlamadığını belirtti.

Sağlık sorunları gündemde

Rudy Youngblood'un yakın çevresi, oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle doktorunun seyahat etmemesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Ancak bu iddia, olayın gelişimiyle ilgili soru işaretleri yaratıyor.