Apple, "App Store Türkiye 2024" verilerini paylaştı. Türkiye’deki iPhone ve iPad kullanıcılarının 2024 yılı boyunca en çok tercih ettiği mobil uygulama ve oyunlar belli oldu. Apple, 30'dan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcı verilerine dayalı raporunu yayınlarken, Türkiye özelindeki en popüler uygulamaları da duyurdu. Bu yıl, zirvede yer alan uygulama özellikle dikkat çekti.
En çok indirilen uygulama: "Temu"
App Store Türkiye verilerine göre, 2024 yılı boyunca iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği ücretsiz uygulama "Temu" oldu. E-ticaret sektörü içinde hızla yükselen ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören Temu, App Store listelerinde zirveye yerleşti. Uygulama, özellikle Türkiye’de alışveriş yapan kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve 30 euro sınırından önceki dönemde kullanıcıların alışverişlerini hızlandırdı.
Mobil oyun dünyasında şampiyon: "Brawl Stars"
Mobil oyunlar arasında ise Supercell'in popüler oyunu "Brawl Stars" 2024'ün şampiyonu oldu. Ardından "PUBG Mobile" ikinci, "Subway Surfers" ise üçüncü sırada yer aldı. En çok indirilen oyunlar listesinde ilk beşi "101 Yüzbir Okey Plus" ve "Words of Wonders" tamamladı.
2024'ün en popüler iPhone uygulamaları
- Temu
- Trendyolmilla
- VPN - Super Unlimited
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- TikTok
- Trendyol Go
- Google Haritalar
2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları
- Brawl Stars
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- 101 Yüzbir Okey Plus
- Words of Wonders
- Whiteout Survival
- Royal Match
- Candy Crush Saga
- TopTop
- eFootball
2024'ün en popüler iPad uygulamaları
- YouTube
- Netflix
- ChatGPT
- Goodnotes 6
- Spotify
- Google Chrome
- Notability
- TikTok
- VPN - Super Unlimited Proxy
2024'ün en çok indirilen iPad oyunları
- Brawl Stars
- Squad Busters
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- Magic Tiles 3
- 2-3-4 Kişilik Oyunlar
- İyi Pizza, Güzel Pizza
- EA Sports FC Mobile Futbol
- Otobüs Simulator: Ultimate
- eFootball