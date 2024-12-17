Apple, "App Store Türkiye 2024" verilerini paylaştı. Türkiye’deki iPhone ve iPad kullanıcılarının 2024 yılı boyunca en çok tercih ettiği mobil uygulama ve oyunlar belli oldu. Apple, 30'dan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcı verilerine dayalı raporunu yayınlarken, Türkiye özelindeki en popüler uygulamaları da duyurdu. Bu yıl, zirvede yer alan uygulama özellikle dikkat çekti.

En çok indirilen uygulama: "Temu"

App Store Türkiye verilerine göre, 2024 yılı boyunca iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği ücretsiz uygulama "Temu" oldu. E-ticaret sektörü içinde hızla yükselen ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören Temu, App Store listelerinde zirveye yerleşti. Uygulama, özellikle Türkiye’de alışveriş yapan kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve 30 euro sınırından önceki dönemde kullanıcıların alışverişlerini hızlandırdı.

Mobil oyun dünyasında şampiyon: "Brawl Stars"

Mobil oyunlar arasında ise Supercell'in popüler oyunu "Brawl Stars" 2024'ün şampiyonu oldu. Ardından "PUBG Mobile" ikinci, "Subway Surfers" ise üçüncü sırada yer aldı. En çok indirilen oyunlar listesinde ilk beşi "101 Yüzbir Okey Plus" ve "Words of Wonders" tamamladı.

2024'ün en popüler iPhone uygulamaları

Temu Trendyolmilla VPN - Super Unlimited WhatsApp Messenger Instagram YouTube Google TikTok Trendyol Go Google Haritalar

2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları

Brawl Stars PUBG Mobile Subway Surfers 101 Yüzbir Okey Plus Words of Wonders Whiteout Survival Royal Match Candy Crush Saga TopTop eFootball

2024'ün en popüler iPad uygulamaları

YouTube Netflix ChatGPT Goodnotes 6 Spotify Google Chrome Notability Pinterest TikTok VPN - Super Unlimited Proxy

2024'ün en çok indirilen iPad oyunları

Brawl Stars Squad Busters PUBG Mobile Subway Surfers Magic Tiles 3 2-3-4 Kişilik Oyunlar İyi Pizza, Güzel Pizza EA Sports FC Mobile Futbol Otobüs Simulator: Ultimate eFootball