Apple, artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı akıllı gözlük projesini, teknolojik zorluklar ve maliyet dengesizliği nedeniyle iptal etti. Bu karar, Vision Pro'nun düşük satış performansının ardından geldi.

Mac’e Bağlantılı Gözlük Planı: Apple'ın geliştirmeyi planladığı akıllı gözlük, Mac cihazlarıyla eşleşerek çalışacak ve Vision Pro'dan farklı olarak bağımsız bir cihaz olmayacaktı. Şirket, bu gözlüklerde, kullanıcının faaliyetlerine göre renk değiştiren lensler ve yerleşik projektörler kullanmayı amaçlıyordu.

Zorluklarla Karşılaşıldı: Apple, doğru teknolojiyi ve uygun maliyetle üretimi sağlamakta zorluk yaşadı. Şirket, Vision Pro'nun beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından bu gözlük projesinin iptaline karar verdi.

Meta'nın rahat nefesi

Meta'nın Durumu: Apple’ın akıllı gözlük projesini durdurması, Meta için bir rahatlama anlamına geliyor. Meta, Ray-Ban işbirliğiyle akıllı gözlüklerini piyasaya sürmüş ve 1 milyonun üzerinde satış yapmış durumda. Ayrıca, 2027'de piyasaya süreceği bir AR gözlük üzerinde çalışıyor.

Vision Pro üretimi de durduruldu

Vision Pro'nun Satış Performansı: 2023’te tanıtılan ve "mekansal bilgi işlem çağını" başlatacağı iddia edilen Vision Pro, beklenen satışları elde edemedi. Apple, 700-800 bin adetlik satış hedefini tutturamayarak sadece 420 bin adet satabildi. Bu nedenle üretim süreci, 2024’te azalacak ve durdurulacak.