Cupertino devi Apple, cinsiyet ayrımcılığı suçlamalarıyla çalkalanıyor. ABD'de açılan bir toplu davada, şirketin kadın çalışanlarına erkek meslektaşlarına göre sistematik olarak daha düşük ücret ödediği iddia ediliyor. Perşembe günü San Francisco eyalet mahkemesinde açılan davada, Apple'ın hem işe alım sürecinde hem de performans değerlendirmelerinde kadınları dezavantajlı duruma düşüren uygulamalara sahip olduğu öne sürülüyor.

12 bin kadın çalışan tazminat peşinde

Davacıların avukatları, davanın onaylanması halinde 12 binden fazla mevcut ve eski Apple çalışanının davaya katılabileceğini belirtiyor. Davacılardan Justina Jong, bir erkek iş arkadaşının aynı pozisyonda kendisinden 10 bin dolar daha fazla kazandığını fark etmesi üzerine harekete geçtiğini ifade ediyor. Jong, bu adaletsizliğin kendisini derinden yaraladığını söylüyor.

İşe alım ve performans değerlendirme sistemleri mercek altında

Dava, Apple'ın işe alım sürecinde adayların önceki maaşlarını veya maaş beklentilerini dikkate almasının kadınlar için daha düşük ücret tekliflerine yol açtığını iddia ediyor. Ayrıca, şirketin performans değerlendirme sisteminin de kadınlara karşı önyargılı olduğu ve erkeklere daha yüksek puanlar verildiği öne sürülüyor.

Apple'dan henüz bir açıklama yok

Apple ise 2017'den bu yana ücret eşitliğini sağladığını savunuyor. Ancak şirket, dava hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Teknoloji sektöründe cinsiyet ayrımcılığı tartışmaları yeniden alevleniyor

Apple'a açılan bu dava, teknoloji sektöründe kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Google ve Oracle gibi dev şirketler de benzer davalarla karşı karşıya kalmış ve milyonlarca dolarlık tazminat ödemelerine mahkum edilmişti.