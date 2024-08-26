Apple, her yıl olduğu gibi bu Eylül ayında yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanırken, mevcut ürünlerinin üretimini de sonlandıracak. Önümüzdeki ay Apple Store’dan kaldırılacak 10 ürün belli oldu. İşte üretime son verilecek ürünler:

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max: Yeni iPhone serisiyle yer değiştirerek üretimi durdurulacak.

Yeni iPhone serisiyle yer değiştirerek üretimi durdurulacak. iPhone 14 Plus: Geçtiğimiz yılın büyük ekranlı iPhone’u artık satışta olmayacak.

Geçtiğimiz yılın büyük ekranlı iPhone’u artık satışta olmayacak. iPhone 13: Apple’ın önceki yıllarda popüler olan modeli de üretimden çekilecek.

Apple’ın önceki yıllarda popüler olan modeli de üretimden çekilecek. Apple Watch Series 9, Ultra 2 ve SE 2: Yeni Apple Watch modelleri tanıtılırken bu serilerin üretimi durdurulacak.

Yeni Apple Watch modelleri tanıtılırken bu serilerin üretimi durdurulacak. AirPods 2 ve AirPods 3: Kablolu kulaklık pazarındaki bu iki model yerini yenilerine bırakacak.

Kablolu kulaklık pazarındaki bu iki model yerini yenilerine bırakacak. iPad mini 6 ve iPad 10: Apple’ın bu iki iPad modeli, yeni iPadlerle yer değiştirerek üretimden kaldırılacak.

Apple, her yıl ürün gamını yenileyerek kullanıcılarına en son teknolojiyi sunmayı hedefliyor. Bu nedenle bazı eski modellerin üretimine son veriliyor.