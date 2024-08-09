Apple, iOS 17 kullanan cihazlar için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 17.6.1 kodlu bu güncelleme, özellikle kişisel verilerin güvenliğini etkileyen önemli bir hatayı düzeltmek amacıyla sunuldu. iOS 18’in testleri devam ederken, mevcut iOS 17 kullanıcılarının da göz ardı edilmediği bu güncelleme, İleri Düzey Veri Koruma (Advanced Data Protection) özelliğindeki sorunları çözüyor.

Apple, iOS 17.6.1 güncellemesiyle, özellikle iOS 17.6 sürümünde ortaya çıkan önemli bir hatayı giderdi. Bu hata, İleri Düzey Veri Koruma özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması sırasında yaşanan sorunları içeriyordu. İleri Düzey Veri Koruma, iCloud cihaz yedeklemeleri, Mesaj yedeklemeleri ve Fotoğraflar gibi verilerin uçtan uca şifrelenmesini sağlayarak, Apple’ın en yüksek seviyede bulut veri güvenliği sunan isteğe bağlı bir özelliğidir.

Hata detayları

Önceki iOS sürümlerinde, İleri Düzey Veri Koruma özelliği kapatıldığında, kullanıcılar arayüzde özelliğin kapalı olarak göründüğünü belirtmelerine rağmen, iCloud'da hala aktif kalıyordu. Bu sorun, kullanıcıların veri güvenliğini etkileyerek endişelere neden oluyordu. iOS 17.6.1 güncellemesi, bu hatayı ortadan kaldırarak kullanıcıların özelliği devre dışı bırakmak istediklerinde Ayarlar’dan onaylamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelerini sağlıyor.

Güncelleme nasıl yapılır?

iOS 17.6.1 güncellemesini yüklemek oldukça basit. Kullanıcılar, güncellemeyi indirmek için şu adımları takip edebilirler:

1. Ayarlar menüsüne gidin.

2. Genel seçeneğine tıklayın.

3. Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.

4. Ekranda yer alan talimatları takip ederek güncellemeyi yükleyin.

Cihazlarında iOS 18 Beta veya iOS 18.1 Geliştirici Beta sürümü yüklü olan kullanıcılar, bu güncelleme için bildirim almayacaklardır. iOS 17’nin final sürümünü yüklemiş olanlar sadece bu güncellemeyi alabilirler.

iOS 17.6.1 güncellemesi, veri güvenliği konusunda önemli bir iyileştirme sunarak kullanıcıların kişisel verilerini koruma altına alıyor. Özellikle veri şifrelemesi gibi kritik güvenlik özelliklerinin düzgün çalışması, kullanıcıların güvenliğini artırmakta büyük rol oynuyor. Güncelleme, Apple’ın mevcut iOS kullanıcıları için sunduğu destek ve güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.