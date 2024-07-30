ABD'li teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki yeni gelişmelerini iOS 18.1 Beta güncellemesi ile duyurdu. Apple Intelligence adı verilen bu yeni özellikler, otomatik e-posta ve resim oluşturma gibi işlevler sunarken, bildirimleri daha verimli bir şekilde sıralama yeteneğine sahip. Şu anda yalnızca kayıtlı geliştiricilere sunulan bu özellikler, yakında geniş kullanıcı kitlesiyle buluşacak.

Apple Intelligence'ın öne çıkan özellikleri

Apple Intelligence, iOS 18.1 Beta güncellemesiyle birlikte kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir dizi yenilik sunuyor:

Otomatik E-posta ve Resim Oluşturma: Yapay zeka, kullanıcıların e-posta yazışmalarını otomatikleştirebilir ve resim oluşturma işlemlerini hızlandırabilir.

Bildirimleri Sıralama: Akıllı bildirim sıralama özelliği sayesinde, önemli bildirimler ön planda tutulur ve gereksiz olanlar azaltılır.

Yeni Yazma Araçları ve Akıllı Yanıtlar: Mesajlaşma uygulamalarında daha verimli yazma araçları ve akıllı yanıt seçenekleri sunulur.

Bu özellikler, iPhone 15 Pro ve Pro Max gibi Apple Silicon çipli cihazlarda test edilmeye başlanacak. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının Ayarlar menüsünden bir bekleme listesine katılabilir ve erişim bildirimini bekleyebilirler.

Hangi cihazlar Apple Intelligence özelliklerinden yararlanacak?

Apple Intelligence özellikleri, iOS 18'i destekleyen tüm cihazlarla uyumlu olmayacak. Bu özellikler, sadece A17 Pro işlemcili veya M serisi çipli cihazlarda çalışacak. Bu nedenle, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max dışında kalan iPhone modelleri bu özelliklerden yararlanamayacak.

Genel lansman ve beta test süreci

Apple, genellikle yeni özelliklerini geniş çapta kullanıma sunmadan önce beta sürümleri test eder. Bu strateji, iOS ile birlikte piyasaya sürülen telefon ve tabletlerin performansını etkilemeden önce hataları gidermeye ve özellikleri optimize etmeye yardımcı olur. Bu sonbaharda iPhone 16'nın lansmanına paralel olarak yapılacak genel lansmanın öncesinde, bu beta güncellemesi geliştiricilerle test ediliyor.