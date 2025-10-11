Apple, iPhone ve Mac cihazlarını hedefleyen en kritik güvenlik açıklarını bulan araştırmacılara ödeyeceği maksimum ödülü 2 milyon dolara yükseltti. Şirket, kritik kategorilerde verilen bonuslarla birlikte toplam ödüllerin 5 milyon doları aşabileceğini belirtiyor.

Ödül tavanı 2 milyon dolara çıktı

Apple, güvenlik ödül programını genişleterek en tehlikeli açık kategorilerinde temel ödülü 2 milyon dolar olarak belirledi. Şirket yetkilileri, özellikle kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen “zero-click” uzaktan kod yürütme zincirleri gibi exploit zincirlerini hedeflediklerini açıkladı.

Bonuslarla toplam ödeme 5 milyon doları bulabiliyor

Apple’ın sunduğu yeni “bonus” mekanizması; Lockdown Mode’un aşılması, beta dönemde keşif veya çoklu özellik atlatma gibi ek kriterleri kapsıyor. Bu bonuslarla birlikte tek bir rapor için ödenecek toplam tutar 5 milyon doların üzerine çıkabiliyor.

Neden şimdi? Casus yazılım piyasasına karşı adım

Şirket, bu adımı, paralı casus yazılım (mercenary spyware) pazarının büyümesine karşı bir önlem olarak açıklıyor. Apple yetkilileri, güvenlik açıklarının kötü niyetlilerce satın alınması yerine doğrudan kendilerine bildirilmesini teşvik etmek istediklerini belirtiyor.

Yazılımsal savunmalar da güçlendi

Ödül artışıyla eş zamanlı olarak Apple, cihaz güvenliğini yazılım ve donanım seviyesinde de güçlendiriyor. Yeni Lockdown Mode ve Memory Integrity Enforcement (MIE) gibi özellikler, iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde saldırı yüzeyini azaltmayı hedefliyor. Şirket, bu önlemlerin sistem seviyesindeki saldırıları “daha zor ve maliyetli” hale getireceğini söylüyor.

Program geçmişi ve hedefler

Apple’ın ödül programı ilk olarak davetli araştırmacılara açıktı; 2019’dan sonra kamuya açıldı ve o tarihten bu yana milyonlarca dolarlık ödeme yapıldı. Şirket, yenilikle birlikte en yetenekli araştırmacıları resmi kanallara çekmeyi amaçlıyor.