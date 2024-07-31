ABD siber güvenlik yetkilileri, oluşan güvenlik açıklarından sonra Apple kullanıcılarına acil uyarıda bulundu. Apple cihazlarını güncellemeyenler, kişisel veri hırsızlığı ve cihaz ele geçirilme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Apple, iOS 17.6 ile 35 güvenlik açığını kapatarak cihaz güvenliğini artırıyor. Özellikle iPhone XS, XS Max ve XR kullanıcıları için acil güncelleme öneriliyor. Bu güncelleme, kişisel verilerin çalınmasını, konum bilgilerinin ele geçirilmesini ve cihaz kontrolünün kaybedilmesini engellemeyi hedefliyor.

Güncelleme, iOS çekirdeğinde (Kernel) tespit edilen iki kritik açığı da düzeltir. Ayrıca, önceki hatalar, siber suçluların yazılımı kapatmasına ve uygulamaların gizlilik tercihlerini göz ardı etmesine neden olabiliyordu. WebKit motorundaki sekiz güvenlik açığı da güncellenerek kapatıldı. Bu açıklar, kötü amaçlı bağlantılarla phishing saldırılarına açık hale getiriyordu.

Apple, iOS 17.6'nın önemini vurgulayarak, kullanıcıları derhal güncellemeye çağırdı. Şirket, iOS 18’in birkaç ay içinde çıkacağını duyurmuş olsa da, mevcut güvenlik açıklarından korunmak için hemen güncelleme yapılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, kullanıcıların endişelenmemesi gerektiğini ancak güncellemeyi ertelememeleri gerektiğini belirtiyor.