Teknoloji devi Apple, M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıttı.

Daha yüksek performans, gelişmiş kablosuz bağlantı ve daha hızlı depolama özellikleriyle gelen cihazlar, 22 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak.

Apple, Eylül lansmanının ardından yeni ürünlerini duyurdu

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 17 serisi, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modellerini tanıttıktan sonra, bu kez M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro cihazlarını duyurdu.

Yeni ürünler, şirketin M serisi işlemcilerinde performans artışını sürdürüyor.

14 inç MacBook Pro: M5 çip ile daha güçlü

MacRumors’un haberine göre, M5 çipi, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor.

Apple, yeni çipin kod derleme gibi profesyonel iş yüklerinde %20’ye kadar daha hızlı CPU performansı sunduğunu belirtiyor.

Cihaz, 1.000 nit’e kadar SDR, 1.600 nit’e kadar HDR parlaklık değerine sahip Liquid Retina XDR ekran ile geliyor.

Bağlantı noktaları arasında üç Thunderbolt 4, HDMI, SD kart yuvası, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık girişi ve Touch ID destekli klavye bulunuyor.

Yeni M5 MacBook Pro Türkiye fiyatları

Apple Türkiye sitesinde ön siparişe açılan cihaz, 22 Ekim Çarşamba günü mağazalarda satışa çıkacak.

💻 MacBook Pro 14 inç M5 fiyat listesi:

512 GB SSD + 16 GB RAM: 94.999 TL

1 TB SSD + 16 GB RAM: 105.999 TL

512 GB SSD + 24 GB RAM: 116.999 TL

Yeni iPad Pro: M5 çip, C1X modem ve Wi-Fi 7 desteği

Apple, M5 çipli iPad Pro modelini de tanıttı.

Yeni tablet, C1X modem ile selefine göre %50’ye kadar daha hızlı hücresel veri performansı sunuyor.

Ayrıca, Apple’ın tasarladığı N1 kablosuz ağ çipi sayesinde cihaz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread bağlantılarını destekliyor.

Bu sayede Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerde daha kararlı bağlantı sağlanıyor.

Yeni iPad Pro, 150 GB/s bellek bant genişliği ve 2 kata kadar daha hızlı depolama performansına sahip.

Ayrıca Adaptive Sync desteğiyle harici ekranlarda 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Hızlı şarj desteği geliyor

Yeni iPad Pro, artık hızlı şarj özelliğini destekliyor.

Apple’a göre, 40W veya üzeri bir adaptör kullanıldığında cihaz yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

Yeni iPad Pro Türkiye fiyatları

📱 11 inç iPad Pro (M5)

256 GB + 12 GB RAM: 59.999 TL

512 GB + 12 GB RAM: 69.999 TL

1 TB + 16 GB RAM: 93.999 TL

2 TB + 16 GB RAM: 117.999 TL

💻 13 inç iPad Pro (M5)