Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'ın mobil ödeme sistemi Apple Pay'e yönelik rekabet soruşturmasında Apple'ın taahhütlerini kabul ettiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Apple, diğer şirketlere mobil ödeme sistemine erişim izni vererek rekabeti artırmış olacak.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay'e ilişkin rekabet soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Vestager, "Komisyon, Apple'ın sunduğu taahhütleri kabul etti. Apple'ın taahhütleri, mobil cüzdan alanında rekabet endişelerini gidermeye yönelik önemli adımlar içeriyor" dedi.

Apple'ın iPhone'larla ödeme yapmak için gereken teknolojiye erişimi kısıtladığı yönündeki önceki endişelerin giderilmesi gerektiğini belirten Vestager, Apple'ın artık diğer geliştiricilere de mobil cüzdan hizmetlerine erişim sağlayacağını ifade etti.

Vestager, "Apple'ın bu taahhütleri, Avrupa'daki rekabet ortamını iyileştirecek ve tüketicilere daha geniş bir seçenek sunacak" diye konuştu.

Apple Pay, Apple tarafından sunulan bir mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti olarak, iPhone kullanıcılarının mobil cihazlarıyla ödeme yapmasını sağlıyor.

AB Komisyonu, 2020 yılında Apple'ın ödeme sistemine ilişkin resmi soruşturmayı başlatmış ve rekabet endişeleri doğrultusunda Apple'a çeşitli taahhütlerde bulunmasını istemişti.