Apple, eski nesil Apple Watch modellerinde yaşanan pil şişmesi sorunuyla ilgili açılan toplu davada 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ancak şirket, herhangi bir suç veya sorumluluk kabul etmedi.

Apple Watch sahipleri tazminat alabilecek!

2015-2024 yılları arasında Apple’a pil şişmesi sorununu bildiren kullanıcılar, 10 Nisan 2024’e kadar başvuruda bulunarak ödemeden yararlanabilecek. Dava, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açıldı ve yalnızca ABD'deki kullanıcıları kapsıyor.

Apple, mahkeme sürecinde tüm suçlamaları reddetti ve cihazlarının güvenli olduğunu savundu. Ancak daha fazla yasal masraf ve dava sürecinden kaçınmak adına 20 milyon dolarlık bir uzlaşmaya gitmeyi kabul etti.

Apple sözcüsü Aushawna Collins, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Bu erken nesil Apple Watch modellerine yönelik iddialara kesinlikle katılmıyoruz” dedi.

Tazminat almak için ne yapmak gerekiyor?

Ödeme alabilmek için, kullanıcıların Apple Watch Series 0, 1, 2 veya 3 modellerinden birine sahip olması ve 24 Nisan 2015 ile 6 Şubat 2024 tarihleri arasında Apple’a pil şişmesiyle ilgili bir şikayette bulunmuş olması gerekiyor.

Başvurular için son tarih 10 Nisan 2024! Uzlaşmadan yararlanmak istemeyen kullanıcılar ise 24 Şubat 2025’e kadar itiraz edebilir ya da davadan muaf tutulmayı talep edebilir.

Apple Watch sahipleri ne kadar ödeme alacak?

Kapsam dahilindeki her bir cihaz için 20 ila 50 dolar arasında bir ödeme yapılması bekleniyor. Ancak bu ödemeyi kabul eden kullanıcılar, gelecekte Apple’a karşı benzer bir dava açma hakkından feragat etmiş olacak.

Bu davaya Türkiye’den katılım sağlanamıyor. Ancak benzer davalar başka bölgelerde de gündeme gelebilir mi? Apple’ın gelecekteki hamleleri merak konusu!