Apple, Siri sesli asistanıyla ilgili açılan davada 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Davanın, kullanıcı verilerini izinsiz şekilde topladığı iddialarıyla açıldığı bildirildi. Siri'nin kullanıcıların izni olmadan sesli kayıtları topladığı ve bu bilgilerin gizlilik ihlali oluşturduğu öne sürülmüştü. Davaya, ABD'nin farklı eyaletlerinden bir grup kullanıcı katıldı.

Dava ve karar üzerine açıklamalar

Davada karar, Apple'ın kullanıcı verilerini toplama yöntemleriyle ilgili ciddi eleştiriler aldı. Ancak şirket, bu tür bilgileri kullanıcı deneyimini iyileştirmek için topladığını savundu. Tazminat ödemesiyle birlikte Apple, gelecekteki uygulamalarında daha sıkı gizlilik politikaları izleyeceğini belirtti. Apple’ın sözcüsü, anlaşmanın bir “prosedür” olduğunu ve şirketin kullanıcıların güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

Sonraki adımlar ve kullanıcı yorumları

Apple, Siri ile ilgili sorunların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler almayı planlıyor. Ayrıca, bu davanın sonrasında şirketin gizlilik politikalarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Kullanıcılar, tazminat ödemesinin ve alınacak yeni önlemlerin yeterli olup olmadığını sorguluyor.